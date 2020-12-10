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’te satışı kısıtlandı

'te kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu sürelerde alkollü araç kullanım sayılarının artması ve alkollü kişilerin kısıtlamayı ihlal etmeleri sonucu kısıtlama kapsamı dışında olan market, bakkal ve büfe gibi iş yelerinde satışı yapılması durduruldu.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:22 ABONE OL
Karabük’te alkollü içecek satışı kısıtlandı

Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı 127 nolu karara göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saat ve günlerde açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. gibi işyerlerinde bu süreler içinde alkollü içecek satışı yapılmasının yasak olduğu belirtilirken, yasağa uymayanlara ise idari ve para cezası kesilecek." denildi.

Bu kararın ise kısıtlama olan süre ve günlerde alkollü araç kullanılma ve alkollü kişilerin kısıtlamayı ihlal etmesinin ve koronavirüs salgını ile mücadeleyi daha etkin hale getirmek için alındığı öğrenildi.

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Karabük’te alkollü içecek satışı kısıtlandı
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