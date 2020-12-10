Karabük’te caddeye girişe HES kodu şartı getirildi

Karabük'te kamu kurum ve kuruluşları, AVM, Bankalara HES kodu ile giriş yapılıyordu. Karabük Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı bir kararla bundan sonra il merkezinde bulunan sadece yaya trafiğine açık olan Kemal Güneş caddesine artık HES kodu ile giriş yapılabilecek. Caddenin iki girişi bariyerle kapılarak emniyet güçleri nöbet tutmaya başladı. Bariyerlerden sadece HES kodu olanlara giriş izni verilirken, en fazla 400 kişinin aynı anda cadde bulunmasına izin veriliyor. Ayrıca cadde üzerinde devriye gezen emniyet ve zabıta birimleri cadde de sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Aynı cadde üzerinde sigara içmek geçtiğimiz günlerde yasaklamış idi. Karabük İl genelinde vaka 20 bini geçerken, vefat sayısı da 202 kişi oldu.