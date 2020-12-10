Kayapınar Belediyesi, 300 yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi

Sosyal Belediyecilik hizmeti sunan Kayapınar Belediyesi, Kayapınar ilçesinde oturan 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulundu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'un talimatı ile belediyenin imkanları ile satın alınan mont ve botlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara dağıtıldı.

Belediye ekiplerince, evlerinde teslim edilen mont ve botları alan yetim ve öksüz çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Koç, "Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde bütün evlerde tatlı bir telaş; çocukların kışlık elbiseleri, botları ve montlarıyla ilgili alışverişler başladığını belirterek, "Ama maalesef unuttuğumuz bir kesim var ki, kışın gelmesiyle onları da acı bir telaş sardı. 'Kışın nasıl ısınacağım?' ve 'Kışı nasıl geçireceğim?' diye düşünen yetim ve öksüzlerimiz var. Bundan dolayı biz de Belediye olarak, yetim ve öksüz çocuklarımızın üşümemesi, kışı kötü geçirmemeleri için böyle bir destek de bulunduk. Amacımız, onları bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerinin gülmesini sağlamaktır" diye konuştu.