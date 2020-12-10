Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kayapınar Belediyesi, 300 yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi

, 300 yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi

Diyarbakır Kayapınar Belediye tarafından, ihtiyacı bulunan 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulunuldu. Belediyenin kendi imkanları ile satın alınan mont ve botlar yetim ve öksüz çocuklara evlerinde teslim edildi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, amaçlarının ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürmek olduğunu söyledi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:06 ABONE OL
Kayapınar Belediyesi, 300 yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi

Sosyal Belediyecilik hizmeti sunan Kayapınar Belediyesi, Kayapınar ilçesinde oturan 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulundu.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'un talimatı ile belediyenin imkanları ile satın alınan mont ve botlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara dağıtıldı.

Belediye ekiplerince, evlerinde teslim edilen mont ve botları alan yetim ve öksüz çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Koç, "Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde bütün evlerde tatlı bir telaş; çocukların kışlık elbiseleri, botları ve montlarıyla ilgili alışverişler başladığını belirterek, "Ama maalesef unuttuğumuz bir kesim var ki, kışın gelmesiyle onları da acı bir telaş sardı. 'Kışın nasıl ısınacağım?' ve 'Kışı nasıl geçireceğim?' diye düşünen yetim ve öksüzlerimiz var. Bundan dolayı biz de Belediye olarak, yetim ve öksüz çocuklarımızın üşümemesi, kışı kötü geçirmemeleri için böyle bir destek de bulunduk. Amacımız, onları bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerinin gülmesini sağlamaktır" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayapınar Belediyesi, 300 yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA