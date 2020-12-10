Kaymaçina tatlısı tarifi: Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Balkan yöresinin en sevilen tatlılarından olan Kaymaçina'yı evinde yapmak ve sevdikleriyle afiyetle yemek isteyenler Kaymaçina tatlısı tarifi ile ilgili olarak kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.
KAYMAÇİNA TATLISI TARİFİ: KAYMAÇİNA TATLISI NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
MALZEMELER
- 5 adet yumurta
- 1.5 su bardağı tozşeker
- 5 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
YAPILIŞI
- Yumurtaları iyice çırptıktan sonra tozşeker ekleyin ve eriyene kadar birkaç dakika çırpın.
- Süt ve vanilya özütü ekleyip tekrar çırpın.
- Karışımı 20x25 cm'lik bir fırın kabına döküp, önceden ısıtılmış 160 derecede fırında 1 saat pişirin.
- Soğuduktan sonra buzdolabında en az 4 saat beklettikten sonra servis yapın.