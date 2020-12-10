Kaymaçina tatlısı tarifi: Kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

Balkan yöresinin en sevilen tatlılarından olan Kaymaçina'yı evinde yapmak ve sevdikleriyle afiyetle yemek isteyenler Kaymaçina tatlısı tarifi ile ilgili olarak kaymaçina tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

KAYMAÇİNA TATLISI TARİFİ: KAYMAÇİNA TATLISI NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

MALZEMELER

5 adet yumurta

1.5 su bardağı tozşeker

5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

YAPILIŞI