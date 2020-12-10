Kızıltepe’nin içmesuyu sorununu ortadan kalkıyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında haftalık MARSU değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından kent genelinde yapılması planlanan ve yapımı devam projeler görüşüldü.

"KIZILTEPE'DE BORU HATLARINA İLK SU BASIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Vali Demirtaş, Kızıltepe'nin büyük bir sorunu haline gelen içmesuyu şebekesi sorununu ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü, dört mahallede süren çalışmaların tamamlanmasıyla ilçede mahalle mahalle çalışmaların süreceğini söyledi.

MARSU toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali/Büyükşehir belediye başkan vekili Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla ilçedeki içme suyu sorununun çözüme kavuşturulacağını belirterek, "Mardinimizin sorunlarının bilincindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza kesintisiz içmesuyu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Kızıltepe ilçemizin Yeni Mahalle, Cumhuriyet, Koçhisar ve Tepebaşı mahallerinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek sorunlarını gözlemek amacıyla boru hatlarına ilk su basımını ekiplerimiz gerçekleştirdi. Hatlara yapılan ilk su basımında ciddi bir sorunla karşılaşılmadı. İlgili kurumlarla koordineli olarak yürütülen çalışmalarda abonelik gibi teknik konularında tamamlanmasının ardından 4 mahallemizde içme suyu sorunu ortadan kaldıracağız. Bu mahallelerimizde sonra çalışmaları belirlenen program dahilinde mahalle mahalle ilçe genelinde yayarak sürdüreceğiz." dedi.

Vali Demirtaş'ın yanı sıra toplantıya, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve MARSU Daire Başkanları ile yetkililer katıldı.