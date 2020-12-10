Kızıma da tecavüz edeceğini söyleyince ateş ettim

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Atlı ve avukatları katıldı. Sürekli çekilen görüntüleriyle şantaja uğradığını ifade eden Atlı, "Beni sürekli tehdit ediyordu. Bana 3-4 kez tecavüz etmişti. Aynısını 11 yaşındaki kızıma da yapacağını söyleyerek tehdit etti. Tehdit ve şantajlarından bunaldığım için ateş ettim. Kızıma da aynılarını yapmasından korktum" dedi.







Cumhuriyet savcısı, Atlı'nın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporunun akıbetinin sorulması, tanıkların dinlenmesi ve telefon görüşme dökümlerini talep ederek duruşmayı erteledi. İddianamede Atlı için haksız tahrik hükümlerinin uygulanması istendi. Atlı'nın haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyordu. İddianamede olay günü Ata'nın, "Karım senin yüzünden gitti, onu bulup getireceksin, getirmezsen seni öldürürüm" diye tehdit ettiği ve Atlı'nın da çantasından çıkardığı tabancayla Ata'yı vurduğu iddia ediliyor.