Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kızıma da tecavüz edeceğini söyleyince ateş ettim

Kızıma da tecavüz edeceğini söyleyince ateş ettim

İstanbul 'da teyzesinin sevgilisi Ali İhsan Ata'yı (50) silahla öldüren Canan Atlı'nın davası sürüyor.

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 10.12.2020 ABONE OL
Kızıma da tecavüz edeceğini söyleyince ateş ettim

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Atlı ve avukatları katıldı. Sürekli çekilen görüntüleriyle şantaja uğradığını ifade eden Atlı, "Beni sürekli tehdit ediyordu. Bana 3-4 kez tecavüz etmişti. Aynısını 11 yaşındaki kızıma da yapacağını söyleyerek tehdit etti. Tehdit ve şantajlarından bunaldığım için ateş ettim. Kızıma da aynılarını yapmasından korktum" dedi.



Cumhuriyet savcısı, Atlı'nın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi raporunun akıbetinin sorulması, tanıkların dinlenmesi ve telefon görüşme dökümlerini talep ederek duruşmayı erteledi. İddianamede Atlı için haksız tahrik hükümlerinin uygulanması istendi. Atlı'nın haksız tahrik altında kasten adam öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyordu. İddianamede olay günü Ata'nın, "Karım senin yüzünden gitti, onu bulup getireceksin, getirmezsen seni öldürürüm" diye tehdit ettiği ve Atlı'nın da çantasından çıkardığı tabancayla Ata'yı vurduğu iddia ediliyor.

Erzurum'da baba dehşeti! Eşini ve iki çocuğunu öldürdü!
Eski eş kabusu yaşayan Rus kadın: Hayatımı KADES'e borçluyum

ARKADAŞINA GÖNDER
Kızıma da tecavüz edeceğini söyleyince ateş ettim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA