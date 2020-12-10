SON DAKİKA: Kocasını 22 bıçak darbesiyle öldüren Şerife Demir tutuklandı

Son dakika: Bodrum'da kocasını 22 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Şerife Demir adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAŞANAN CİNAYETİN DETAYLARI
Olay, Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi Defne Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir ikamette eden ve 3 çocukları olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Vedat Demir ile eşi 38 yaşındaki Şerife Demir, akşam saatlerinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Şerife Demir eşi Vedat Demir'i eline aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçakladı. Ağır şekilde yaralanan Vedat Demir, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İlçede aşçılık yaptığı öğrenilen Vedat Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli Şerife Demir ise karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerife, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şerife Demir ifadesinde kocasının çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.