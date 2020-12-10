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Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, koronavirüse yakalandı

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi () Rektörü Prof. Dr. 'nın Covid-19  testi pozitif çıktı. Evde karantinada olan ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çuvalcı, "Lütfen, tedbir kurallarına dikkat edelim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 16:01 Son Güncelleme: 10.12.2020 16:02 ABONE OL
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, koronavirüse yakalandı

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya, görülen bazı semptomlar üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Sonucu pozitif çıkan Rektör Çuvalcı, evinde karantinaya alındı ve tedavisine başlandı. Filyasyon ekiplerince temaslı kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Rektör Hamdullah Çuvalcı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Biraz evde kalacağız. Hafif ateş, öksürük ve baş ağrısı sonucu yaptırdığımız test sonucu pozitif çıktı. Çok şükür iyiyim. Lütfen, tedbir kurallarına daha çok dikkat edelim" dedi.

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KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, koronavirüse yakalandı
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