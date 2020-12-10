Kültür ve Turizm Bakanlığı az önce paylaştı! Kybele için geri sayım başladı

Türkiye'den kaçak yollarla 1970'li yıllarda İsrail'e götürülerek satılan Roma dönemi eseri olan "Kybele", 50 yıl aradan sonra ana vatanı Türkiye'ye getiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir müzayede evinde satılmak istenen bin 700 yıllık "Kybele Heykeli" büyük uğraşlar sonucu ABD'den ana yurdu Türkiye'ye getirileceğini belirtiyor.

TARİHİ ESER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bin 700 yıllık "Kybele" eserin yola çıktığını sosyal medyadan duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından "Tarihî mirasımızı teslim aldık. Ana vatana yolculuk başlıyor... Geri sayım başladı" dedi. Türk Hava Yolları ise ücretsiz taşıyacağı, "Kybele Heykeli"'nin fotoğraflarını da paylaştı. Tarihi eser, ülkeye geldikten sonra ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tanıtımını yapacağı tarihi eser, 13 Aralık'ta İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergileneceği, daha sonra ise Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacağı belirtiliyor.