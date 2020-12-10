MasterChef Sefa kimdir? 2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında, nereli?

MasterChef 2020 son 6 yarışmacısı arasından yer alan Sefa Okyay Kılıç ile ilgili bilgiler merak edilerek MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılıyor. Peki; MasterChef Sefa kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm bilgiler…

MASTERCHEF SEFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Sefa, 13 Haziran 1996 Ankara doğdu. Sefa Okyay Kılıç, üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Bir abisi ve bir ablası olan Sefa Okyay, 2019 yılında Gazi üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur.

Ankara'da Metropolitan Hotels ve Ato Congressium'da, Antalya Rixos Premium Tekirova'da; İngiltere'de Fora Restaurants'da çalışma fırsatı bulan ve İtalya Lecce'de 1 ay staj yapan MasterChef Sefa, Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler almıştır.

Türkiye'de düzenlenen birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak görevlini sürdüren ve diğer birçok kongreye de katılma fırsatı bulan Sefa Okyay Kılıç, İngilizceyi akıcı bir şekilde, Fransızca ve İtalyanca'yı başlangıç düzeyinde konuşabilmektedir. Hala aktif bir şekilde sürdürmekte olduğu spor hayatını çeşitli branşlarda ilerletmektedir.

MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedek isimlerden katılan Sefa Okyay için yarışma yolculuğu ilk elemenin ardından başlamıştır.