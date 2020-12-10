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Merzifon’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu hap ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 16:48 ABONE OL
Merzifon’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Meray Kavşağı'nda 13 bin 944 adet uyuşturucu hap ile yakalanan B.U., O.A. ve H.K. isimli şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen B.U., O.A. ve H.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ŞÜPHELİYİ YAKALAYARAK GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, dün gece yaptıkları uygulama sırasında içerisinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine bir aracı durdurmuş, araçta bulunan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

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Merzifon’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
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