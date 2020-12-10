Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: Tüm yurdu etkisi altına alacak, vatandaşlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: Aralık ayının ortalarına doğru gelirken, sıcaklıklarda yavaş yavaş düşüşler başlıyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; yurdun doğu kesimlerinde kar yağışlarının batı kesimlerinde ise sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Peki, hangi illerimizde kar ve sağanak yağışlar görülecek? İşte MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ: SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İşte MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu;