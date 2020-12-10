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Meteoroloji’den , sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: Tüm yurdu etkisi altına alacak, vatandaşlar dikkat

, önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan hava durumu haritasında yurdun bir kesiminde sağanak yağışların bir tarafta ise kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Kurum belirtilen illerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu, sağanak ve kar yağışı görülecek iller…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:10 Son Güncelleme: 10.12.2020 09:10 ABONE OL
Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: Tüm yurdu etkisi altına alacak, vatandaşlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: Aralık ayının ortalarına doğru gelirken, sıcaklıklarda yavaş yavaş düşüşler başlıyor. Beş günlük hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; yurdun doğu kesimlerinde kar yağışlarının batı kesimlerinde ise sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Peki, hangi illerimizde kar ve sağanak yağışlar görülecek? İşte MGM tarafından yayınlanan hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ: SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: sabah ve öğle saatlerinde Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla kıyıları ile Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İşte MGM tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu;

10 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

11 ARALIK CUMA HAVA DURUMU RAPORU

12 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

13 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

14 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: Tüm yurdu etkisi altına alacak, vatandaşlar dikkat
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