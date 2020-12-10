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Mısır yüklü tır, facianın eşiğinden döndü

’da mısır yüklü tırda yangın çıktı. Balataların ısınması sonucu lastikleri yanan tıra itfaiye müdahale etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 10.12.2020 10:33 ABONE OL
Mısır yüklü tır, facianın eşiğinden döndü

Şanlıurfa'da Gaziantep Karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Kavşağı civarında mısır yüklü tırın, balataları ısınması sonucu dorsenin orta lastikleri yanmaya başladı.

Tır sürücüsü lastiklerinin yandığını fark edince aracını yol kenarına çekti. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri yangına müdahale ederek TIR'ı yanmaktan kurtardı. Polis ve jandarma ekipleri de bir süre yol güvenliğini sağladı. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR'ın dorsesinde maddi hasar oluştu.

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Mısır yüklü tır, facianın eşiğinden döndü
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