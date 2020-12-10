Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Kocaeli Gebze İlçesinde, 9 Ekim ile 5 Kasım 2020 tarihleri arasında meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığına teşebbüs olayları ile ilgili çalışma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü, yapmış oldukları MOBESE, güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesi sonucu, olayın zanlılarının tespit etti.

Zanlıların yakalanması amacıyla Gebze İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 ayı hırsızlık suçundan sabıkalı B.A ile 7 ayrı suçtan sabıkalı olan T.A yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar ile birlikte çalınan 2 motosiklette ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen B.A tutuklanırken, T.A ise ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.