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'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

'ta 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 kişi tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 18:19 Son Güncelleme: 10.12.2020 18:19 ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 5-7 Aralık'ta 2 iş yerinden 4 televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde olayları gerçekleştirdikleri belirlenen biri 17 yaşında 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen biri suça sürüklenen çocuk 4 şüpheli, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Ekipler, çalınan televizyonlardan 3'ünü bularak sahiplerine teslim etti.

Çalıntı televizyonları satın alan 3 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Muş'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı
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