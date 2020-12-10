Muş'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 5-7 Aralık'ta 2 iş yerinden 4 televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde olayları gerçekleştirdikleri belirlenen biri 17 yaşında 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen biri suça sürüklenen çocuk 4 şüpheli, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Ekipler, çalınan televizyonlardan 3'ünü bularak sahiplerine teslim etti.

Çalıntı televizyonları satın alan 3 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem başlatıldı.