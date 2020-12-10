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Narkotik  denetimine bonzai ile takıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından,  İzmit İlçesinde gerçekleştirilen narkotik alan denetiminde,  kontrol edilen bir şahıs üzerinde bonzai  ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 00:11 ABONE OL
Narkotik  denetimine bonzai ile takıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşı güven ve huzur ortamının devamını sağlamak, suçu önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla gerçekleştirdiği "Narkotik Alan Denetimi" uygulaması, İzmit İlçesinde gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada şüpheli görülen 63 kişi ye kimlik kontrolü ve üst araması yapılırken, 46 araç sorgulandı. Uygulamada, üst araması yapılan bir kişi üzerinden 3,1 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, uygulamaların bundan sonrada devam edeceği öğrenildi.

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Narkotik  denetimine bonzai ile takıldı
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