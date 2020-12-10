Nefes kesen hırsız polis kovalamacası

Bursa Osmangazi ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir mağaza önünde fark ettikleri iki otomobil hırsızını kovalamaya başladı. Mudanya yolundaki trafikte devam eden kovalamaca sonucu otomobil kıstırıldı. Yakalanacaklarını anlayan iki hırsız otomobilden inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

TAKSİYLE KAÇMAK İSTEDİ BİR BAŞKA TAKSİ YOLU KESTİ

Yaya olarak polislerden kaçan hırsızlardan biri havaya ateş açılarak yakalandı. Diğer hırsız ise alışveriş merkezi önündeki taksilerden birine bindi. Durumu fark eden bir başka taksici hırsızın bindiği taksinin önünü keserek yolu kapattı. Ekipler taksi içinde çaresiz kalan hırsızı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan iki hırsız adliyeye sevk edildi.