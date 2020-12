‘No To Racism’ ne demek? No To Racism ne anlama geliyor?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen PSG Başakşehir maçında büyük bir skandal yaşandı. Yardımcı hakem Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya karşı kullandığı ırkçı söylem sonrası dünyanın dört bir yanından 'No To Racism' paylaşımları geldi. Peki, No to racism ne demek? No to racism Türkçe karşılığı nedir? İşte detaylar…

NO TO RACİSM NE DEMEK?

No To Racism ile din, dil, ırk, renk ayrımlarının önüne geçmek isteyen UEFA, bunu kampanyalarla sürdürmeye devam ediyor. Irkçılığa karşı büyük mücadeleler veren UEFA, No To Racism cümlesi ile bunu evrensel bir kimliğe bürümüştür. Irkçılıkla mücadelede kampanya niteliği taşıyan bu cümle, tüm dünyada kabul görerek dillere pelesenk olmuştur. Irkçılığa Hayır anlamına gelen No To Racism, belirli dönemlerde UEFA ve pek çok federasyon tarafından öne çıkarılmıştır.