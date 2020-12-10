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Öğretim üyesi canlı yayın sırasında hayatını kaybetti!

Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Günsel, öğrencilerine online ders verirken yaşamını yitirdi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:25 Son Güncelleme: 10.12.2020 17:36 ABONE OL
Öğretim üyesi canlı yayın sırasında hayatını kaybetti!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Günsel, öğrencilerine online ders sırasında fenalık geçirerek yaşamını yitirdi.

Online ders sırasında fenalaşan Günsel'in durumu fark eden öğrencileri sağlık ekiplerine haber verdi. Günsel'in evine ulaşan sağlık ekipleri Güncel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Günsel'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'mu morguna kaldırıldı. Güncel'in cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderileceği öğrenildi.

UĞUR GÜNSEL KİMDİR?

1968 doğumlu 3 çocuk babası Uğur Günsel, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Günsel, yaklaşık 25 yıldır Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İç Mekân Tasarımı Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapıyor.

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Öğretim üyesi canlı yayın sırasında hayatını kaybetti!
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