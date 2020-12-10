Olta balıkçıları denizden, karadan ve havadan uyarıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında olta balıkçıların maske mesafe ve sigara yasağına uyması için havadan, karadan ve denizden anonslarla uyarılar yapıldı.



İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. İstanbul'da en fazla olta balıkçılığının yapıldığı yerlerden Galata Köprüsü, Unkapanı köprüsü ve sahil bantlarında Genelge nedeniyle Zabıta, polis ve sahil güvenlik ekipleri anons ve uyarılarla mesafe, maske ve sigara yasağı konusunda denetim gerçekleştirildi.



Galata Köprüsü üzerinde olta balıkçılığı yapan Hasan Dönmez, "Koronavirüs nedeniyle mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Fakat balık yoğunluğundan dolayı insanlar dibimize kadar girip balık tutmaya çalışıyorlar. Bazan maskesiz bazende sigara içiyorlardı. Sabah saatlerinden itibaren hem zabıta hem de polis ekipleri gelip mesafe ayarı yapılması için uyarıda bulundular. Denizden ve karadan anonslar yapıldı. Kurallara uymamız bizim sağlığımız için" dedi.



Sabahın erken saatlerinden itibaren Galata köprüsüne balıık tutmak için geldiklerini belirten Volkan Acar ise, "Kurallar insanlar için yapılan denetimleri olumlu buluyorum. Mesafenin ayarlanması lazım. Bazı zamanlar iç içe balık tutmak zorunda kalıyorduk. Denetimlerle mesafemiz oluştu" dedi.

Olta balıkçısı Mehmet Aslan, "Koronavirüs nedeniyle korku içinde yaşıyoruz. İnsanları uyarıyoruz. Fakat kurallara zaman zaman uyulmadığını görüyoruz. Polisin bizi denetlemesi değil kendi kendimizi denetlememiz lazım. Metrobüslerde, otobüslerde ve dolmuşlarda görüntü çok kötü. Virüsün yayılmasını önlemek için öncelikle toplu taşıma araçlarında sıkı denetimler yapmak gerekir"dedi.



Balıkçı Mümin Keskin, "Denizde gözle görülür balık bolluğu var. İzmarit , İstavrit , Çinekop ve Sarıkanat yakalıyoruz. Geçen seneye nazaran balık ta bereket var. Bazen eve bir kilo bazende yarım kilo balıkla dönüyoruz. Bu uygulamalar hem bizim hem ailemizin hem de toplum için vazgeçilmezdir. Denizden, karadan ve havadan drone ile maske , 3 metre mesafe ve siğara yasağı ile ilgili anons ve uyarılar yapılıyor. Zaman zaman turist otobüsleri burada inip bizim başımızda yoğunluk oluşturuyorlar. Onlar maske ve mesafeye uymuyorlar. Buda bize sıkıntı yarıtılor. Kurallarda bizim ve toplum sağlığımız için taviz verilmeden uygulamanın devam etmesini istiyorum"