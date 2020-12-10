Önce ata sonra sahibine işkence ettiler!

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4 Aralık Cuma günü bir grup tarafından atı çalınarak atın çeşitli yerlerinden defalarca kesici aletlerle işkence edip yaralayan 17-25 yaş arası bir grup kendilerini uyaran At sahibini de hastanelik etti.

Bingöl Devlet hastanesine kaldırılan at sahibi Emrullah Çeliker'in hastanede yapılan ilk tedavisinin ardından ameliyata alındı.

Solhan ilçesinde gerçekleşen olay hakkında konuşan At sahibi Emrullah Çeliker," Benim bir atım vardı. Bu atım çalındı. Atımı çalanları bulduğumda hayvanın bıçak darbeleriyle işkence gördüğünü fark ettim. Çok fazla yara almıştı. Gençlere yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu söyledim. Bunu söyledikten sonra seni de döveriz, hayvanı da döveriz dediler. Bunu söyledikten sonra bana saldırdılar. Bir ara öleceğimi düşündüm. Eğer etraftaki insanlar beni bu grubun elinden almasaydı muhtemelen ölmüş olacaktım. Vücudumun birçok yerine darbe aldım. Doktorlar gözümü kaybedebileceğimi söylediler. İlk ameliyatımı oldum. Doktorlar 2-3 ameliyat daha olacağımı söylediler. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Kendilerinden şikâyetçiyim" şeklinde konuştu.

"UMARIM ADALET YERİNİ BULUR"

Bingöl Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Çeliker'in ablası Fatma Çeliker, "Üç gündür hastanedeyiz, kardeşim gözün'den darp edildi. Bir tane ameliyat oldu ama 3-4 ameliyat daha olacak. Belki başkaları yetişmeseydi kardeşim ölmüş olacaktı. Hayvanlara işkence eden kardeşimin de bir gözünü kaybetmesine sebep olan bu kişilerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Umarım adalet yerini bulur" dedi.

Öte yandan hayvana işkence eden ve Çeliker'i gözünden olma tehlikesiyle baş başa bırakan saldırgan grubun ilk ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları ve tahkikatın devam ettiği öğrenildi.