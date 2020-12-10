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Otomobilden 1 kilo 900 gram esrarla yakalandı

'da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 900 gram esrarla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:26 ABONE OL
Otomobilden 1 kilo 900 gram esrarla yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.A.E. (31) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Otomobilden 1 kilo 900 gram esrarla yakalandı
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