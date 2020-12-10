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’de silahlı saldırı: müteahhit ofisinde vuruldu

'de müteahhit, ofisinde tartıştığı kişi tarafından silahla ayağından vurularak yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 10.12.2020 22:09 ABONE OL
Rize’de silahlı saldırı: müteahhit ofisinde vuruldu

Rize merkezde bulunan Kuyumcular Sokağı'ndaki Mataracı Han'da akşam saatlerinde silahla yaralama olayı meydana geldi. Müteahhit olduğu öğrenilen Rasim Aydın ,kendisine ait ofiste henüz bilinmeyen bir nedenle S.A. isimli kişi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle S.A. belinden çıkardığı tabancayla Rasim Aydın'a ateş ederek ayağından vurdu.

Saldırgan S.A olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan müteahhit Rasim Aydın,olay yerine çağrılan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Rasim Aydın'ın durumu iyi olduğu öğrenilirken, Saldırıyı geçekleştiren ve olay yerinden kaçan S.A'nın yakalanması için Rize Emniyet müdürlüğü cinayet büro ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

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Rize’de silahlı saldırı: müteahhit ofisinde vuruldu
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