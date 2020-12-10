Bakan Koca'dan son dakika: 10 Aralık Günlük korona tablosu ve vaka sayısı! Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi: Türkiye corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı gibi tüm detaylar günlük korona tablosu ile duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı salgının ilk gününden itibaren gelişmeleri paylaştığı tabloyu akşam saatlerine doğru kamuoyu ile paylaşıyor. Son dönemde vakaların 30 bini aşmasıyla beraber birçok farklı tedbir kararı alınmıştı. Şimdilerde bu tedbirlerin tablodaki etkisi merak ediliyor. Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusu bu kapsamda araştırılıyor. İşte son dakika corona virüsü vaka sayısı ve günlük tablo…
TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 10 ARALIK GÜNLÜK KORONA TABLOSU
Türkiye corona virüsü vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından her gün duyurulmaya devam ediyor. Her gün güncel olarak açıklanan koronavirüs tablosunda pek çok veri yer alırken özellikle son dönemlerde artan vaka sayısı nedeniyle uygulanan tedbir kararlarının vakalarda düşüş sağlaması amaçlanıyor.
Geçtiğimiz günün tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıkarken 217 kişi hayatını kaybetmişti.
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9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU!
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu.
Son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e çıktı.
Toplam test sayısı, 20 milyon 294 bin 377'ye ulaştı. Hasta sayısı 558 bin 517, vefat sayısı 15 bin 531, ağır hasta sayısı 5 bin 846, aktif hasta sayısı 95 bin 625 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının son haftalarda artış gösterdiği iller arasında saydığı Edirne'de vatandaşlar, yağmurlu ve rüzgarlı havanın da etkisiyle "evde kal" çağrılarına uyuyor.
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyduğu gözleniyor.
Özellikle normal zamanlarda kentin en kabalık caddelerinden olan Saraçlar Caddesi başta olmak üzere, Selimiye Meydanı ve Tahmis Meydanı'nda yoğunluk azalırken, vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ediyor.
Kentte, hafta başından beri aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle vatandaşlar daha çok evde kalmayı tercih ediyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kalabalık caddelerde zaman zaman oluşan yoğunluklara müdahale ederek, vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunuyor.
Korona virüs vakalarının artmaya devam ettiği turizm kenti Antalya'da semt pazarlarındaki yoğunlukta devam ediyor. 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vakalarının artmaya devam ettiğini açıkladığı turizm kenti Antalya'da bazı alanlarda vatandaş yoğunluğu devam ediyor. Hastanelerde servis doluluk oranı yüzde 46.7, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 51.4'e ulaştığı kentte denetimler ve ek tedbirlerde alınmaya devam ediyor.