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İki ayrı adrese şok baskın! Polis litrelerce buldu

polisi iki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre , 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 10.12.2020 10:02 ABONE OL
İki ayrı adrese şok baskın! Polis litrelerce buldu

Adana'da polis 2 ayrı adrese yaptığı operasyonda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden bir tanesi tutuklanarak cezaevine konuldu.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. KOM ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine harekete geçerek söz konusu depolara eş zamanlı baskın yaptı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 2 litre içki aroması, 1 alkolmetre ve sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan C.T. sevk edildiği adliyede tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İki ayrı adrese şok baskın! Polis litrelerce buldu
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