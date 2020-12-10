Sanal bahis oynarken yakalandılar

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir iş yerinde bilgisayar üzerinden sanal bahis oynayan 6 kişi yakalandı. Adrese düzenlenen baskında ele geçirilen 11 bilgisayarın sanal bahis için kullanıldığı ortaya çıktı.

Bahçelievler'de bir adreste sanal bahis oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, bilgisayar üzerinden çevrimiçi şekilde "sanal bahis" oynadığını tespit ettiği 6 kişiye toplamda 26 bin 580 lira ceza kesti.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 9 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Polis, bölgede bulunan bir iş yerinde sanal bahis oynandığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen İstanbul Emniyeti; bilgisayar başında bulunan 6 kişiyi yakaladı. Söz konusu kişilerin sanal bahis oynadıkları ortaya çıktı. İş yerinde yapılan aramalarda bulunan 11 bilgisayara el konuldu.



26 BİN LİRA CEZA KESİLDİ



Polisin baskın yaptığı adreste sanal bahis oynarken yakalanan 6 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 Sayılı Kanuna Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 26 bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Ruhsatsız olduğu belirtilen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetlerine son verilmesi amacıyla mühürlendi. Konu üzerine iş yeri sahibi olduğu belirtilen B.T. "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.