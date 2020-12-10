Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan bıçaklı kavgada İ.P ve S.D isimli iki genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gençlere yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan gençlerin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.