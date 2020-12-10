Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 9 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığından Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişi ile kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (9 Aralık 2020 Çarşamba) açıklandı. Milli Piyango Online ve bayiler aracılığıyla kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı yayınına dahil olan şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazanmak umuduyla 9 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. 9 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ile birlikte MPİ bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (9 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online MP TV ile 9 Aralık Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;