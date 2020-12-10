Şehidin adı bu okulda yaşatılıyor! Restore çalışmaları bitti

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Mevkii Bozkaya bölgesinde teröristlerce döşenen uzaktan kumandalı mayınının patlaması sonucu 2007 yılında şehit olan binbaşı Murat Özyalçın'ın adı İstanbul Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda yaşatılıyor.

Eski hali

ŞEHİDİN ADININ VERİLDİĞİ OKUL RESTORE EDİLDİ

Şehit subayın adını taşıyan Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nun restorasyon çalışmaları ise Çağ Yapı ailesinden olan eğitim gönüllüsü Sinan Çatal öncülüğünde başlatılmıştı. Şehit subay Murat Özyalçın'ın ruhunu yâd etmek ve öğrencilerin daha kaliteli bir alanda eğitim görmeleri için yapılan restorasyon, Çağ Yapı ailesi ile okul yöneticilerinin işbirliğiyle yapıldı.

Yeni hali

100 METREKARELİK ARSAYI VERDİ, OKUL BAHÇESİ GENİŞLEDİ

Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nun hemen yanı başındaki parseldeki 100 metrekarelik arsayı da hemen okulun yanındaki inşaat şirketi okul bahçesine dâhil etti. Böylece okuldaki çocukların oynayabileceği oyun alanı genişlemiş oldu. Şehidin adını taşıyan Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu dış cephesi tamamen yenilenirken, çevre düzenlemesi de yapılmış oldu. Okuldaki çocuklar eğitime başladığında daha geniş bir oyun alanında oyunlarını oynayabilecek.