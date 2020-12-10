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Şehidin cenazesinde kahreden detay! Eşinin üstündeki mont...

'da 12 gün önce görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in eşi , törende güçlğkle ayakta dururken, 2 yaşındaki kızı babasına son kez el salladı. Şehit eşinin üstündeki montun hikayesi ise yürekleri dağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:42 Son Güncelleme: 10.12.2020 13:30 ABONE OL
Şehidin cenazesinde kahreden detay! Eşinin üstündeki mont...

Ankara'da 12 gün önce görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez (32) için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Tuğba Gülmez, eşinin polis montunu giyip, 2 yaşındaki kızıyla katıldı.

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Metin Gülmez, 28 Kasım'da, uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülmez, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gülmez için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Yusuf, annesi Emine, eşi Tuğba, kardeşleri Melahat ile Durkadın Gülmez'in yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz katıldı.

ŞEHİT EŞİNİN MONTUNU GİYDİ

Eşinin polis montunu giyen Tuğba Gülmez, 2 yaşındaki kızı Esila Ceylin ile birlikte törende yer aldı. Kucağındaki kızına sarılarak gözyaşı döken şehit eşini, yakınları ve polisler teskin etmeye çalıştı. Şehidin annesi Emine ile kardeşleri Melahat ve Durkadın Gülmez de gözyaşlarını tutamadı. Tuğba Gülmez, törenin ardından polislerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı eşinin cenazesini polislerle birlikte selam durarak uğurladı.

BABAYA SON VEDA

Küçük Esila Ceylin de babasının tabutunun arkasından el salladı. Şehidin cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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Şehidin cenazesinde kahreden detay! Eşinin üstündeki mont...
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