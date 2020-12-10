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mesleğinin son çınarı 80 yaşında

Eski dönemlerde çok rağbet gören sepet ve mesleği şimdilerde ise önemini kaybederken yerini teknoloji çağına ait ürünlere bırakıyor. Çarşamba'da 80 yaşındaki Esnaf Abdul Erkan, sepetçiliğin son çınarı olduğunu hatırlatarak "Bugün sepetin yerini poşet almış. Devir değiştikçe ihtiyaçlar da değişiyor." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:02 ABONE OL
Sepetçilik mesleğinin son çınarı 80 yaşında

Yarım asırdan fazla sepete ve sepet satma işine hala daha nefes vermeye çalışan, mesleğinin son yıllarını yapan 80 yaşındaki Esnaf Abdul Erkan, "Sepet ve sepetçilik eski dönemlerde çok rağbet gören bir üründü. Erbağ'a ve Taşova'ya 5 kamyon sepet satardık.

Öncelerde sepetçilik yapan çok yoktu. Şimdilerde ise yapanlar da bıraktı. Her yokuşun bir inişi vardır. Bugün pazara baktığımızda sepetin yerini poşet almış durumda. Eski dönemlerde fındık toplamak için sepet alırlardı şimdi fındık toplama makinası çıktı. Devir değiştikçe, ihtiyaç da değişiyor" dedi.

Çocukluğundan beri yaptığı sepetin malzemesinden ve yapılışından bahseden esnaf Abdul, "Sepet yapmak emek ister, sabır ve uğraş ister. Herkes yapamaz bu işi. Sepet palaz fındık ağacından yapılır. 1 adet sepet yapmak, bir gün sürüyor. Yarım asırdan fazla bu işi yapıyorum. Benden sonra da yapacak kimse yok. Bu işin son çınarıyım" ifadelerini kullandı.

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Sepetçilik mesleğinin son çınarı 80 yaşında
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