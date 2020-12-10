Siverek Belediyesine yeni 439 konteyner hibe edildi

Siverek Belediyesi çevre kirliliğinin önüne geçmek ve konteyner ihtiyacını gidermek amacıyla harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gönderilen çöp konteynerleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarına yerleştirilecek.

Kent merkezinden toplanacak konteynerlerin ise yapılacak tadilatın ardından kırsal mahalle ve kent merkezinde ihtiyaç duyulacak noktalara gönderileceği bildirildi.

Siverek'in daha temiz kent ve daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla çalışacaklarını dile getiren Kadın Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, şunları söyledi:

"Siverek Belediyesi olarak çalışmalar kapsamında temin ettiğimiz 439 çöp konteynerini teslim aldık. Öncelikli hedefimiz özellikle temizlik konusunda herhangi bir eksiklik kalmamasıdır. Halkımızın beklentileri arasında yer alan 'Siverek Belediyesinin bir kadın eliyle değişeceğine' olan inancının olduğunu bilerek çalışacağız."

Yeni konteynerlerin öncelikli olarak kent merkezinde dağıtılacağını belirten Çakmak, "Eski konteynerleri ise tamirat ve tadilatının ardından gerek kırsal gerekse kent merkezindeki eğitim kurumlarına dağıtmayı planlıyoruz. Kısaca nerede ihtiyaç varsa o noktalarda kullanmayı düşünüyoruz." dedi.

Çakmak projede emeği geçenlere teşekkür ederken hizmetin hayırlı olmasını diledi.