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Son dakika: Eski erkek arkadaş vahşeti! yaşam savaşı veriyor

Son dakika haberi: 'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi (22), evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) tarafından bıçaklandı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çiçekçi ameliyata alınırken, polis, kaçan Ufuk Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 07:51 ABONE OL
Son dakika: Eski erkek arkadaş vahşeti! Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor

Olay, saat 21.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Son dakika: Eski erkek arkadaş vahşeti! Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi'yi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Son dakika: Eski erkek arkadaş vahşeti! Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor

Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi'yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Son dakika: Eski erkek arkadaş vahşeti! Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor

Vücudunda 10 bıçak yarası olan ameliyata alındı.

Son dakika: Eski erkek arkadaş vahşeti! Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor

Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü.

Son dakika: Eski erkek arkadaş vahşeti! Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor

Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

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Son dakika: Eski erkek arkadaş vahşeti! Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor
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