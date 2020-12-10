Son Dakika Haberi: Özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı, il dışına çıkmak yasak mı? İşte yanıtı

Son dakika haberler… Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili gelişmeler yeni tedbir kararlarının uygulamaya geçmesiyle beraber vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Yayımlanan son genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerin dışında il dışına çıkılmasının yasak olduğunu ifade eden bir madde yer almazken vatandaşlar bu kapsamda vatandaşlar konuya dair detayları merak ediyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı? İşte son dakika haberinin detayları…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? ÖZEL ARAÇLA İL DIŞINA ÇIKMAK SERBEST Mİ?
Salgın ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir kararları İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika duyurulurken gözler şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylara çevrildi. Belirli sebepler dolayısıyla il dışına çıkması gereken vatandaşlar artan vakalarla beraber şehirler arası kısıtlama getirilip getirilmeyeceğini merak ediyor…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
**Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.
Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
**Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.