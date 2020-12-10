SON DAKİKA HABER | Rabia Kaçmaz'ın hayatını karartmıştı! Cani sevgili 53 yıl hapse çarptırıldı...

Bakırköy 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emre Çiçek cezaevinden getirildi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği talep doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.
Son savunmasını yapan Emre Çiçek, "Sevgi uğruna kullandı beni. Bir de üstüne aldattı. Rabia yerine keşke bana gelseydi. Geçen ki mahkemede yanlış anlaşıldım. Cinsel saldırıda da bulunmadım. Kötü biri değilim. Ses tellerine gelen zarar beni çok üzdü. Keşke bana olsaydı. 2-2.5 yıllık bir ilişkimiz vardı. İsteseydim yapardım. Öldürmek istesem öldürürdüm. Fırsatım vardı. İyi ki ölmedi. Hastaneye götürecektim. Korktuğum için hastaneye götürmedim, araziye bıraktım" dedi.
Rabia Kaçmazı'ın avukatı da, "Diğer sanık Yunus olaya katkı sunmuştur. Rabia aslında o gün orada ölmüştür. Bugün şans eseri aramızdadır. Biz bugün nasıl yaşadığına hayret ediyoruz. Sanığın en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz. Yunus Kıldır suça yardım ettiğini, çuvala tek koyamayacağını söyledi. Yunus Kıldır'ın da suça iştirakten en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz. Emre Çiçek canavarca hisle kasten öldürme suçunu tamamlamıştır. Öldü zannederek adeta bırakmıştır" diye konuştu. Mağdur Rabia Kaçmaz da Emre Çiçek'in bu sözleri üzerine sinir krizleri geçirdi. Kaçmaz daha sonra duruşma salonundan çıkarıldı. Sanık Emre Çiçek'in avukatı da mağdur da cinsel saldırı bulgusunun rastlanmadığının raporlarda görüldüğünü belirtti. Çiçek'in avukatı, "Müvekkilimin çuvalın ağzını açması, canavarca hisle öldürmediğinin göstergesi. Canavarca olsa yaralarını yemeye çalışırdı" dedi.
EN ÜST SINIRDAN TOPLAMDA 53 YIL HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, Emre Çiçek'e kamu vicdanını yaraladığı gerekçesiyle en üst sınırdan ceza verdi. Çiçek canavarca öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, cinsel saldırı suçundan 18 yıl ve cinsel amaçla özgürlüğünü kısıtlamak suçundan 15 yıl olmak üzere en üst sınırdan toplamda 53 yıl hapis cezası verdi. Yunus Kıldır da hürriyeti kısıtlamaya iştirak suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
"BU GECE RAHAT UYUYACAĞIM"
Karar sonrası konuşan Rabia Kaçmaz; "Bana yaşattıklarını her ne kadar bu verilen ceza unutturmasa da bir nebze yüreğime su serpildi bu gece rahat uyuyacağım" dedi.
ÇUVALA KOYUP ÜZERİNDEN ARABAYLA GEÇTİ
Savcı geçen duruşma açıkladığı esas hakkındaki görüşünde Emre Çiçek'in kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı 16 Şubat 2019 günü telefonla arayarak araba kiraladığını ve 'sana sürprizim var' diyerek Kaçmaz'ı akşam saatlerinde ara sıra çalıştığı atölyeye götürdüğünü anlatmıştı. Gözlerinin bantla kapatılmasına karşı çıkması üzerine zorla Rabia Kaçmaz'ı atölyeye sokmaya çalışan, ağzını ve burnunu kapatarak soluksuz bırakan Emre Çiçek, Kaçmaz'ı yere yatırdı, karnının üzerine oturdu ve ellerine plastik kelepçe taktıktan sonra domuz bağıyla bağladı. Rabia Kaçmaz'ı tekmeleye başlayan ve ardından falçatayla boğazını kesen Emre Çiçek,"seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın, seni parçalayacağım' dedi.
Daha sonra çantadan bıçak çıkararak Rabia Kaçmaz'ı karnından yaralayan Emre Çiçek, "buradan çıkmak istiyorsan benimle beraber olmak zorundasın' dedi. Kaçmaz'ı yastıkla boğmaya çalışan Emre Çiçek, daha sonra öldüğünü düşünerek üzerini örtüyle kapattı. Yunus Kıldır'la birlikte döndüğünde Rabia Kaçmaz'ın ölmediğini gören Emre Çiçek, 'sen hala gebermedin mi?' dedi. Ardından iki sanık, Rabia Kaçmaz'ı bir çuvala koyarak arabanın bagajına koydular. Yunus Kıldır yolda indi. Emre Çiçek ise Rabia Kaçmaz'ı Avcılar Firüzköy göl kenarında bir yere götürerek çuvalın içindeki Kaçmaz'ı yola fırlattı. Yaşayıp yaşamadığını kontrol eden Emre Çiçek, ardından arabayla üzerinden geçti. Rabia Kaçmaz yarı çıplak vaziyette bulundu.