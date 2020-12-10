SON DAKİKA HABER | Rabia Kaçmaz'ın hayatını karartmıştı! Cani sevgili 53 yıl hapse çarptırıldı...

Rabia Kaçmazı'ın avukatı da, "Diğer sanık Yunus olaya katkı sunmuştur. Rabia aslında o gün orada ölmüştür. Bugün şans eseri aramızdadır. Biz bugün nasıl yaşadığına hayret ediyoruz. Sanığın en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz. Yunus Kıldır suça yardım ettiğini, çuvala tek koyamayacağını söyledi. Yunus Kıldır'ın da suça iştirakten en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz. Emre Çiçek canavarca hisle kasten öldürme suçunu tamamlamıştır. Öldü zannederek adeta bırakmıştır" diye konuştu. Mağdur Rabia Kaçmaz da Emre Çiçek'in bu sözleri üzerine sinir krizleri geçirdi. Kaçmaz daha sonra duruşma salonundan çıkarıldı. Sanık Emre Çiçek'in avukatı da mağdur da cinsel saldırı bulgusunun rastlanmadığının raporlarda görüldüğünü belirtti. Çiçek'in avukatı, "Müvekkilimin çuvalın ağzını açması, canavarca hisle öldürmediğinin göstergesi. Canavarca olsa yaralarını yemeye çalışırdı" dedi.

EN ÜST SINIRDAN TOPLAMDA 53 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Emre Çiçek'e kamu vicdanını yaraladığı gerekçesiyle en üst sınırdan ceza verdi. Çiçek canavarca öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl, cinsel saldırı suçundan 18 yıl ve cinsel amaçla özgürlüğünü kısıtlamak suçundan 15 yıl olmak üzere en üst sınırdan toplamda 53 yıl hapis cezası verdi. Yunus Kıldır da hürriyeti kısıtlamaya iştirak suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.