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Son dakika haber: Yol çalışması sırasında bulundu! 'Servet' değerinde...

'nın Döşemealtı ilçesinde çoğunlukla Selçuklu eserlerinin bulunduğu bölgede yol çalışması yapıldığı sırada tarihi esere rastlandı. 5 metrekare büyüklüğündeki yapının hamam, ibadethane ya da oda mezar olduğu değerlendiriliyor. Güvenlik şeridiyle kapatılan alanda uzman ekiplerce inceleme yapıldı. Son dakika haberine göre bulunan bu eserin de Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Durali Altun, yaptığı açıklamada "Çok heyecanlandık. İnceleme sürüyor, çalışmalar bitince ne olduğu anlaşılacak" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 08:56 Son Güncelleme: 10.12.2020 09:15 ABONE OL
Son dakika haber: Yol çalışması sırasında bulundu! 'Servet' değerinde...

ANTALYA'DAN HEYECANLANDIRAN SON DAKİKA HABERİ:

Döşemealtı ilçesinde çoğunlukla Selçuklu dönemine ait eserlerin yer aldığı Evdirhan bölgesinde belediye ekipleri, yol çalışması yapmak istedi. İş makineleriyle bölgeye giden Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, yüksek gerilim hattının da geçtiği yolu düzeltmek istedikleri sırada tarihi yapıya rastladı.

İBADETHANE, HAMAM YA DA ODA MEZAR

Antalya Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından gelen uzman ekip, yapının üzerindeki toprağın dikkatli alınmasını sağladı. Korumaya alınan bölgedeki çalışmalar sonlandırılıp, etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Yaklaşık 5 metrekarelik tarihi yapının ibadethane, hamam ya da bölgede daha önce bulunan oda mezar olduğu sanılıyor. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından tarihi yapının ne olduğu netlik kazanacak.

MÜDÜR ALTUN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BÖLGEDE ÇOĞUNLUKLA SELÇUKLU ESERİ ÇIKIYOR

Döşemaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Durali Altun, tarihi yapıya rastladıklarında heyecanlandıklarını, bölgedeki çalışmaları durdurduklarını söyledi. Altun, "Şu anda bu yapının ne olduğu tam kesinlik kazanmadı.

Hamam, ibadethane ya da oda mezar olabilir. Burada çoğunlukla Selçuklu dönemine ait eserler, yapılar çıkıyor. Bu bölgedeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Esere rastlayınca çok heyecanlandık ve müze yetkilileri ile paylaştık. İnceleme sürüyor, ne olduğu çalışmalar tamamlanınca netleşecek" dedi.

Etrafında yerleşim yerleri bulunan, çift yönlü toprak yolun ortasında kalan tarihi yapının, mahallede oturanların da ilgisini çektiği gözlendi.

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Son dakika haber: Yol çalışması sırasında bulundu! 'Servet' değerinde...
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