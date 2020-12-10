Son dakika haber: Yol çalışması sırasında bulundu! 'Servet' değerinde...

İBADETHANE, HAMAM YA DA ODA MEZAR

Antalya Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından gelen uzman ekip, yapının üzerindeki toprağın dikkatli alınmasını sağladı. Korumaya alınan bölgedeki çalışmalar sonlandırılıp, etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Yaklaşık 5 metrekarelik tarihi yapının ibadethane, hamam ya da bölgede daha önce bulunan oda mezar olduğu sanılıyor. Uzman ekiplerin incelemesinin ardından tarihi yapının ne olduğu netlik kazanacak.