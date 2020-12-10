Son dakika haberi: 44 yaşındaki kadın evine gittiği arkadaşının tecavüzüne uğradı!

Arkadaşının kendisini çağırdığı eve giden genç kadın arkadaşıyla tartışmaya başlayınca kabusu yaşadı. Olay İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. 29 yaşındaki O.D. isimli genç adam, 44 yaşındaki daha önceden tanışmış olduğu L.K.'yı evine çağırdı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüşünce O.D. evin kapısını kilitleyerek L.K.'ya saldırmaya başladı.

EVE KİLİTLEYİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU



Genç adam evine kilitlediği 44 yaşındaki kadınla isteği dahilinde olmadan cinsel birliktelik yaşadı. Yaşadığı cinsel saldırının ardından evden çıkmaya çalışan L.K.'dan zorla 200 lira alan genç adam bir de mağdur kadının telefonunu gasp etti. Yaşadığı saldırının ardından evden çıkarak polis çağıran genç kadın kendisini gasp eden ve zorla alıkoyan O.D.'den şikayetçi oldu.