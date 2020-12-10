Son dakika haberi: 44 yaşındaki kadın evine gittiği arkadaşının tecavüzüne uğradı!

Arkadaşının kendisini çağırdığı eve giden genç kadın arkadaşıyla tartışmaya başlayınca kabusu yaşadı. Olay İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi. 29 yaşındaki O.D. isimli genç adam, 44 yaşındaki daha önceden tanışmış olduğu L.K.'yı evine çağırdı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüşünce O.D. evin kapısını kilitleyerek L.K.'ya saldırmaya başladı.
EVE KİLİTLEYİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU
Genç adam evine kilitlediği 44 yaşındaki kadınla isteği dahilinde olmadan cinsel birliktelik yaşadı. Yaşadığı cinsel saldırının ardından evden çıkmaya çalışan L.K.'dan zorla 200 lira alan genç adam bir de mağdur kadının telefonunu gasp etti. Yaşadığı saldırının ardından evden çıkarak polis çağıran genç kadın kendisini gasp eden ve zorla alıkoyan O.D.'den şikayetçi oldu.
POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ
Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren genç adam, zorla bir cinsel birliktelik yaşanmadığını genç kadının telefonunu gasp etmeyip para almadığını iddia etti. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
SON DAKİKA GELİŞMESİ: 22.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin genç kadını ikametine alarak kapısını kilitleyip, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediğini, olay sırasında L.K.'nın telefonunu alarak ise yağma suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
İddianamede genç kadının ikamete geldiğinde ikili arasında tartışma çıktığı tartışmanın ardından şüphelinin kapıyı kilitleyip rıza dahilinde olmadan cinsel birliktelik yaşandığı anlatıldı. 22.5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.