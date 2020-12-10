SON DAKİKA HABERİ! Ankara'daki cinayetin altından cinsel taciz çıktı!

SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Olay yerine gelen polis ekibi, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyete ifadesi alınan Batuhan Y., 60 yaşındaki Ali Rıza Koçak'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini ileri sürdü.