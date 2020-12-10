SON DAKİKA HABERİ! Ankara'daki cinayetin altından cinsel taciz çıktı!

ANKARA'DAKİ TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYETTEN SON DAKİKA HABERİ:
Çankaya ilçesinde 8 Aralık akşamı işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. İddialara göre, kağıt toplayıcısı 20 yaşındaki Batuhan Y., kendisine cinsel tacizde bulunan 60 yaşındaki Ali Rıza Koçak ile sokakta karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokaktaki metruk binaya giren Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak, kavgayı burada da sürdürdü. Kavganın büyümesi üzerine Batuhan Y., yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu. Koçak, aldığı darbelerle kanlara içinde yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Olay yerine gelen polis ekibi, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyete ifadesi alınan Batuhan Y., 60 yaşındaki Ali Rıza Koçak'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini ileri sürdü.