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SON DAKİKA HABERİ! 'daki cinayetin altından cinsel taciz çıktı!

8 Aralık günü 'nın Çankaya ilçesinde işlenen cinayetin ardından şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kağıt toplayıcısı 20 yaşındaki genç, başını taşla ezerek öldürdüğü 60 yaşındaki adamın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:26 Son Güncelleme: 10.12.2020 11:51 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Ankara'daki cinayetin altından cinsel taciz çıktı!

ANKARA'DAKİ TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYETTEN SON DAKİKA HABERİ:

Çankaya ilçesinde 8 Aralık akşamı işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. İddialara göre, kağıt toplayıcısı 20 yaşındaki Batuhan Y., kendisine cinsel tacizde bulunan 60 yaşındaki Ali Rıza Koçak ile sokakta karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokaktaki metruk binaya giren Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak, kavgayı burada da sürdürdü. Kavganın büyümesi üzerine Batuhan Y., yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurdu. Koçak, aldığı darbelerle kanlara içinde yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekibi, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyete ifadesi alınan Batuhan Y., 60 yaşındaki Ali Rıza Koçak'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, cinayeti bu nedenle işlediğini ileri sürdü.

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SON DAKİKA HABERİ! Ankara'daki cinayetin altından cinsel taciz çıktı!
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