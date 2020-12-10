Son dakika haberi: Ege Denizi’nde korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son dakika geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saatler bu sabah 06.54'ü gösterdiğinde Ege Denizi Kuş Adası yakınlarında deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 3.5 olarak belirlenirken, depremin derinliği 8.06 kilometre olarak kaydedildi. İşte Ege Denizi'nde yaşanan depreme ilişkin detaylar;