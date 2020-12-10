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haberi: ’nde korkutan ! Kandilli ve son dakika geçti

Az önce ve tarafından geçilen bilgisine göre, ’nde 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin derinliği 8.06 km olarak belirlenirken, sarsıntı Aydın Kuşadası bölgesine yakın bir yerde denizde gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen bilgiler eşliğinde Ege Denizi depremine ilişkin detaylar;

Giriş Tarihi: 10.12.2020 07:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Ege Denizi’nde korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son dakika geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saatler bu sabah 06.54'ü gösterdiğinde Ege Denizi Kuş Adası yakınlarında deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 3.5 olarak belirlenirken, depremin derinliği 8.06 kilometre olarak kaydedildi. İşte Ege Denizi'nde yaşanan depreme ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: Ege Denizi’nde korkutan deprem! Kandilli ve AFAD son dakika geçti
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