Son dakika haberi! Fulya'yı öldüren eski eşinden şok savunma! "Mesajları görünce öldürdüm"

'FULYA KANLAR İÇİNDEYDİ'



Öztürk'ün vurulduğu pastanenin sahibi Murat Akan, olayın kendilerini hem çok etkilediğini hem de çok üzdüğünü söyledi. Akan, şöyle konuştu:

"Olaydan hemen sonra pastaneye geldim. Geldiğimde Fulya kanlar içinde yerdeydi. İlk müdahaleyi de kendimiz yaptık ancak kurtaramadı. Bize yansıyan bir sorunu hiç yoktu. Baştosun da zaman zaman mesai bitiminde almaya geliyordu. İş yerine sıkıntılarını yansıtmazdı. Beraber çay içmişler. Pandemi nedeniyle içeride oturmak yasak olduğu için imalathane bölümüne geçip, birlikte çay içmişler.

Zaten o saatte iki kişi çalışıyorlardı. Bir bağrışma olduktan hemen sonra silah sesi duyulmuş. Kardeşim hemen imalathaneye yönelmiş ancak Hasan Ozan Baştosun silahı ona doğrultarak içeri girmesine izin vermemiş. Ardından bir el daha ateş edip gitmiş. Fulya, 5 ay önce bizimle çalışmaya başlamıştı. Oldukça pozitif bir insandı. Bugüne kadar hiçbir arkadaşıyla da bir tartışması olmadı. Oldukça da çalışkandı. Biz de çok etkilendik. Üzgünüm. Artık kadın cinayetleri sona ersin."