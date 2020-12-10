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: 'de korkunç olay! Dört çocuk annesi böyle etti

'nin Batı Sussex bölgesinde yaşayan dört çocuk annesi kadın, son dakika haberine göre; arkadaşının çocuğunun doğum günü partisinde erkek arkadaşının kendisini terk etmesinin ardından duvara “Üzgünüm” yazdı ve kendisini asarak etti. İşte 35 yaşındaki 'in korkunç ölümü...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 10:04 Son Güncelleme: 10.12.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiltere'de korkunç olay! Dört çocuk annesi böyle intihar etti

West Sussex'de yaşayan 35 yaşındaki Katrina Fuller'ın cansız bedeni, oğlu tarafından bulundu. Salı günü yapılan soruşturmada, bir arkadaşının kızının doğum günü partisi sırasında çiftin ayrılmasına neden olan bir olay olduğu öğrenildi.

Dört çocuk annesi kadının, kız kardeşinin evinde kalacağını söyleyerek öfkeyle ayrıldıktan sonra sevgilisini aradığı ve telefonu kapatmadan önce "Aptalca bir şey yapabilirim" dediği mahkemede ortaya çıktı. Katrina'nın erkek arkadaşı ise panik içinde Katrina'nın oğlunu aradı ve annesine göz kulak olmasını istedi.

Adli tıp görevlisi John Halloran, soruşturmada oğlunun Katrina'nın cansız bedeni bulmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Katrina'nın aceleyle hastaneye kaldırıldığını ve beyin hasarı belirtileri olduğu için gerekli taramaların yapıldığı belirtildi.

"ÜZGÜNÜM" NOTUNU BULDULAR

Yapılan tüm test ve müdahalelere rağmen 11 Haziran'da Katrina Fuller, Redhill'de bulunan East Surrey Hastanesi'nde trajik bir biçimde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, aile üyeleri cenaze törenini organize ederken dört çocuk annesi kadının yatak odası duvarına yazdığı "Üzgünüm" notunu buldular.

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Son dakika haberi: İngiltere'de korkunç olay! Dört çocuk annesi böyle intihar etti
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