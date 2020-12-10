SON DAKİKA HABERİ! Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Kız çocuğu bağırınca yakalandılar...

POLİS DİĞER ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Arbede sırasında şüphelilerden biri kaçtı. Mahallelinin dövdüğü diğer şüpheli ise gelen polis ekipleri tarafından yakındaki Meryem Ana Kilisesi'ne götürülerek linçten kurtarıldı. Takviye ekiplerin çağrılmasının ardından şüpheli, güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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