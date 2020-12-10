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SON DAKİKA HABERİ! Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Kız çocuğu bağırınca yakalandılar...

Son dakika haberine göre 'da iki kişinin 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırma girişiminde bulunması üzerine mahalle ayağa kalktı. Kız çocuğu ağlayarak bağırınca çevredeki vatandaşlar şahısları yakaladı. Şüphelilerden biri kaçmayı başarırken mahalleli diğerine linç girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle aldı...

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:36 Son Güncelleme: 10.12.2020 15:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Kız çocuğu bağırınca yakalandılar...

SON DAKİKA HABERİ: KÜÇÜK KIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 yaşında kız çocuğunu kulağındaki küpesi için kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Şüphelilerden biri kaçarken, diğeri gelen polis tarafından yakındaki kiliseye götürüldü, ardından da gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde meydana geldi. Biri bisikletli 2 kişi, sokakta oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu iddiaya göre bisiklete bindirip götürmek istedi. Ancak bu sırada kız çocuğu ağlayıp, bağırmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler, kızın kulağındaki küpeyi çıkarıp kaçmaya başladı. Mahalleli, peşlerine düştükleri şüphelileri yakaladı.

POLİS DİĞER ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Arbede sırasında şüphelilerden biri kaçtı. Mahallelinin dövdüğü diğer şüpheli ise gelen polis ekipleri tarafından yakındaki Meryem Ana Kilisesi'ne götürülerek linçten kurtarıldı. Takviye ekiplerin çağrılmasının ardından şüpheli, güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü. Diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Son dakika video: Diyarbakır'da 3 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi | Video

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SON DAKİKA HABERİ! Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Kız çocuğu bağırınca yakalandılar...
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