Meteoroloji'den son dakika: Turuncu alarm verdi! İstanbul dahil 43 il için sağanak, sel ve fırtına uyarısı...

Son dakika haberler… Meteoroloji yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verdi. 43 il için yapılan hava durumu uyarısında hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerektiği konusunda bilgilendirme yayımlanırken yağışların Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısı…

METEOROLOJİ TURUNCU ALARM VERDİ! SAĞANAK, SEL, FIRTINA…

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yer alan Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısı yapılırken Ege ve Akdeniz bölgelerine de hava durumu uyarısı yapıldı…