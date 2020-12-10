Son dakika haberi: Turgutlar çetesine darbe! Hayali ‘Ayasofya Vakfı’ ile para aktarmışlar

'Kürt Ahmet' olarak bilinen Ahmet Turgut'un oğlu İdris Melih Turgut'un yöneticiliğini yaptığı suç örgütüne darbe vuruldu. Çete üyesi kendisini Ayasofya Vakfı Başkanı olarak tanıtarak örgüte para aktardı.
YEREL GAZETELERE SAHTE VAKFIN HABERİNİ YAPTIRMIŞ
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, geri dönüşüm için atık toplayan kişiler ile esnaftan zorla para istediklerini, vermeyenlere de silahlı eylemde bulundukları ihbarı geldi. Ayrıca, 'Hoca' lakaplı İ.S.'nin, hayali Ayasofya Vakfı kurduğu belirlendi. Kurulan hayali vakıfın yerel gazete ve internet sitelerinde haber yaptırıp çeşitli vaatlerle vatandaşın güvenin sağlayarak örgüte para akışının sağlandığını tespit etti.
ÖRGÜTÜ 'KÜRT AHMET'İN OĞLU YÖNETİYORDU
Operasyon için düğmeye basan ekipler, kamuoyunda "Kürt Ahmet" olarak bilinen Ahmet Turgut'un oğlu İdris Melih Turgut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün üyeleri olduğunu tespit etti.
31 KİŞİYE OPERASYON DÜZENLENDİ
Ankara merkezli Bolu, İzmir, Muğla illerinde olmak üzere 2'si daha önce işledikleri suçtan cezaevinde bulunan 31 kişiye operasyon düzenlendi.
SABIKALARINDA YOK YOK
Şüphelilerin, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçırılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 29 kişiyi gözaltına aldı.
30 adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek, senet ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.