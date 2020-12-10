Son dakika haberi: Turgutlar çetesine darbe! Hayali ‘Ayasofya Vakfı’ ile para aktarmışlar

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Şüphelilerin, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçırılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karıştıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 29 kişiyi gözaltına aldı.

30 adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek, senet ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.