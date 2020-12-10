Son dakika: Korkunç olayda flaş gelişme! Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs teslim oldu

Son dakika: Zonguldak'ta yaşanan korkunç olayda, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Çiçekçi (22) ile eski erkek arkadaşı U.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö, Çağla Ç'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı.