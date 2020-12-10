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: Korkunç olayda flaş gelişme! 'ta eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs teslim oldu

'ta yaşanan korkunç eski erkek arkadaşın vahşeti olayıyla ilgili gelişmesi yaşandı. Zonguldak'ın Ereğli'de, eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kişi gelen bilgilere göre jandarmaya teslim oldu. 22 yaşındaki 'nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Çağla'nın yaşanan korkunç olaydan saatler öncesinde sosyal medyada fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları

AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:17 Son Güncelleme: 10.12.2020 13:19 ABONE OL
Son dakika: Korkunç olayda flaş gelişme! Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs teslim oldu

Son dakika: Zonguldak'ta yaşanan korkunç olayda, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Çiçekçi (22) ile eski erkek arkadaşı U.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö, Çağla Ç'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı.

GENÇ KIZ AMELİYATA ALINDI, DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çağla Çiçekçi'nin, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: ŞAHIS JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan U.Ö. ise daha sonra Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Elinden yaralandığı belirlenen U.Ö, hastaneye götürüldü.

Çağla Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü.

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Son dakika: Korkunç olayda flaş gelişme! Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçaklayan şahıs teslim oldu
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