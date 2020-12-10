Son dakika: SGK'yı milyonlarca lira dolandırdılar! Çete çökertildi...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamu hastanesinde çalışan bilgi işlem, güvenlik görevlileri ve eczacı kalfalarının iş birliği yaparak, gerçekte hasta olmayan kişilerin kimlik bilgilerini kullanıp organ nakli olmuş gibi gösterdikleri ve bu yöntemle para karşılığında ilaç kullanım raporları çıkardıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 23 şüphelinin adreslerini tek tek tespit etti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hastanenin bilgi işlem sorumlusu A.C., hastanenin güvenlik görevlisi S.Y., eczane kalfaları A.D., H.Y., A.B., F.Y. ve B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda reçete ile özel reçeteye tabi 3 bin 500 adet ilaç ele geçirildi.