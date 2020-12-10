Süper Loto sonuçları son dakika BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 10 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA…

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında kazandıran numaraları belli olan MPİ Süper Loto sonuçları 10 Aralık 2020 Perşembe günü belli oluyor. Bugünkü Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişi için kupon doldurarak şanslı numaraları doğru tahminle 18 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralarla ilgili olarak 10 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde merakla araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında 10 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detaylarını bulabilirsiniz…
Milli Piyango Online ile 10 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Kazandıran numaraların küçükten büyüğü doğru sıralanışı şöyle;
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.