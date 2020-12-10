TEM Otoyolu’nu kilitleyen kaza!

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Elmalı mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Atilla Baybara yönetimindeki 34 RH 0156 plakalı araç yolun karşısına geçmek isteyen Türkmenistan uyruklu bir kişiye çarptı. Kaza sonrası yaya yere düşerken arkadan gelen diğer araçlar, yaralı yayanın üzerinden geçti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sırasında TEM Otoyolu Ankara istikameti trafik polisleri tarafından kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından cenaze ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü. Araç sürücüsü ise gözaltına alınarak Atakent Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza yapan araç sürücüsü Atilla Baybara, "Yaya, karşıdan karşıya geçiyordu. Sağa kırdım, ben dokunmuş oldum ama arkamdakiler ezdi şahsı" dedi.

Kaza nedeniyle uzun süre trafikte bekleyen bir sürücü, "Saat 19.00'dan beri trafikteyiz. Kısıtlama da başladı bayağı geç kaldık. Trafik kazası var, şu anda yolu kestiler açılmasını bekliyoruz." diye konuştu. 1 buçuk saattir yolda olduğunu söyleyen bir sürücü ise, " Eve gidiyordum ama kısıtlama başladı. İnşallah ceza yemeyiz." dedi. Trafikte 2 saattir beklediğini söyleyen bir kadın sürücü ise hafta içi sokağa çıkma yasağının olmadığını iddia etti.