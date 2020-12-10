Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ticari araçlara kamera zorunluluğu ertelendi

Ticari araçlara kamera zorunluluğu ertelendi

Ticari araçlara kamera ve kayıt cihazı takma zorunluluğunu 2021 sonuna ertelendi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:18 ABONE OL
Ticari araçlara kamera zorunluluğu ertelendi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), Başkan Fevzi Apaydın imzasıyla Twitter'dan yaptığı duyuruda şehir içinde yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kamera ve kayıt cihazı takılması zorunluğunun 31 Aralık 2021 tarihine ertelendiğini bildirdi.


SÜRE 31 OCAK'TA SONA ERİYORDU

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun başvurusu üzerine şehir içi yolcu taşıma araçları taksi, minibüs ve otobüslere kamera zorunluluğunu, altyapı ve uygulamadaki eksiklikler nedeniyle 31 Aralık.2020 tarihine kadar ertelemişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ticari araçlara kamera zorunluluğu ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA