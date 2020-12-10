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'da kaza: 2 yaralı

’da öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üzerinde iş makinesi taşıyan kamyon üstgeçide çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonun şoför mahali koparken, kazada kamyon şoförü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:57 ABONE OL
Trabzon'da kaza: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Çömlekçi Mahallesi, Liman girişinde feci kaza meydana geldi.

Öğlen saatlerinde Trabzon'dan Akçaabat ilçesi yönüne seyir halinde olan ve üzerinde iş makinesi bulunan kamyon, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu üst geçide çarptı. Kazada kamyonun şoför mahalli yerinden koparak büyük hasar alırken, araç sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Trabzon'da kaza: 2 yaralı
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