Trabzon'da kaza: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Çömlekçi Mahallesi, Liman girişinde feci kaza meydana geldi.

Öğlen saatlerinde Trabzon'dan Akçaabat ilçesi yönüne seyir halinde olan ve üzerinde iş makinesi bulunan kamyon, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu üst geçide çarptı. Kazada kamyonun şoför mahalli yerinden koparak büyük hasar alırken, araç sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.